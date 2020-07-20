SpaceX запустила ракету с военным спутником для Южной Кореи

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX, которую возглавляет Илон Маск, осуществила запуск военного спутника ANASIS-II для Южной Кореи.

Сообщается, что старт состоялся в 00:30 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал (Флорида), трансляцию запуска вела компания SpaceX.

Стоит отметить, что первая ступень Falcon 9 совершила посадку на баржу в Атлантическом океане, а вывод спутника на орбиту должен состояться через 32 минуты после старта. По просьбе южнокорейской стороны SpaceX не будет показывать спутник.