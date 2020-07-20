В России могут ввести "срок годности" для жилых домов

Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с предложением ввести в стране "срок годности" для жилых домов и создать в этой связи специальный ГОСТ. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на текст письма.

Отмечается, что мера позволит жителям страны узнать, через сколько лет интересующее их строение получит статус аварийного. Авторы инициативы полагают, что это положительно скажется на качестве жилья экономкласса.

— Молодые люди, которые въехали в новую квартиру и будут выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья. Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки жилья, а не тогда, когда он подошёл к концу, — отметил председатель Союза потребителей Пётр Шелищ.