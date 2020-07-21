Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Учёные пока не заметили серьёзных мутаций коронавируса

По словам специалиста, если инфекция начнёт эволюционировать, то надо будет менять вакцину.

76

Фото © Pixabay

Новый тип коронавируса не менял своих свойств за то время, пока его изучают специалисты. Об этом рассказал профессор Сколтеха Георгий Базыкин, передаёт РИА "Новости".

Мы не видим никаких различий в вирусах в зависимости от того, какой у них генотип, надёжных свидетельств этого нет. Есть слабый сигнал, что, может быть, одна из мутаций увеличивает способность вируса передаваться (хотя я в этом не уверен, может, на 5% увеличивает), но в любом случае этот эффект слабый и это не то, о чём надо волноваться… Пока те мутации, которые происходят, свойства вируса не меняют, и это хорошая новость, — подчеркнул учёный.

Кроме того, как утверждает Базыкин, ситуация в будущем может измениться — если коронавирус начнёт эволюционировать, надо будет менять вакцину.

Но пока об этом думать рано… Нет научных данных ни о том, что вирус ослабевает, ни о том, что он усиливается. Теория не предсказывает, что он должен ослабевать. Теория, скорее предсказывает, что он будет увеличивать способность передаваться между людьми, — сообщил эксперт.

Выбор редакции

Loading...