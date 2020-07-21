Учёные пока не заметили серьёзных мутаций коронавируса

Новый тип коронавируса не менял своих свойств за то время, пока его изучают специалисты. Об этом рассказал профессор Сколтеха Георгий Базыкин, передаёт РИА "Новости".
— Мы не видим никаких различий в вирусах в зависимости от того, какой у них генотип, надёжных свидетельств этого нет. Есть слабый сигнал, что, может быть, одна из мутаций увеличивает способность вируса передаваться (хотя я в этом не уверен, может, на 5% увеличивает), но в любом случае этот эффект слабый и это не то, о чём надо волноваться… Пока те мутации, которые происходят, свойства вируса не меняют, и это хорошая новость, — подчеркнул учёный.
Кроме того, как утверждает Базыкин, ситуация в будущем может измениться — если коронавирус начнёт эволюционировать, надо будет менять вакцину.
— Но пока об этом думать рано… Нет научных данных ни о том, что вирус ослабевает, ни о том, что он усиливается. Теория не предсказывает, что он должен ослабевать. Теория, скорее предсказывает, что он будет увеличивать способность передаваться между людьми, — сообщил эксперт.