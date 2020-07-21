Специалист рассказал, сколько в России "нулевых пациентов" с коронавирусом

Профессор Сколтеха Георгий Базыкин заявил, что в феврале-марте этого года многие россияне, заболевшие коронавирусной инфекцией, начали возвращаться из Европы в РФ, а число "нулевых пациентов" в стране превышает 67 человек.

Как сообщает РИА "Новости", такие данные специалиста основаны на результатах исследования геномной эпидемиологии CoViD-19 в России, которое совместно провели учёные из Центра наук о жизни Сколтеха, Высшей школы экономики, НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева и Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича под руководством профессора Сколтеха Георгия Базыкина.

— Для меня было большой неожиданностью, что завозов большое число. Вирус был завезён разнородный, а не то чтобы завезли только один вариант. Было большое число вариантов. Даже по тем ограниченным вариантам, что у нас есть, мы видим 67 независимых событий, независимых завозов. Часть из которых привела к распространению вируса в России. Мы видим девять линий внутрироссийских, которые распространяются по России, нигде больше, кроме России, их нет. Я уверен, что и то и другое число — это недооценка. У нас не было одного "нулевого пациента" — у нас было множество завозов, можно говорить о некотором потоке этих людей, — отметил Базыкин.

Кроме того, по словам эксперта, поток инфицированных граждан в России наблюдался в течение двух недель — в промежутке, когда в Европе уже произошла вспышка инфекции и когда власти РФ приняли жёсткие меры по контролю прибывших из других стран. Базыкин подчеркнул, что меньшее число линий распространения коронавируса по сравнению с количеством "нулевых пациентов" связано с тем, что многие из заболевших не стали по каким-то причинам распространителями CoViD-19.

— Мы видим человека, который вирус привёз, но не видим больше таких же вариантов вируса. А таких, которые связаны с передачей вируса внутри России, как минимум девять. Но эти оценки я считаю заниженными, — поведал учёный.