Учёный заявил, что Иисус, Яхве и Ной были украинцами

На Украине учёный и историк Сергей Поддубный написал книгу, в которой называет богов и пророков предками современных жителей Незалежной. Цитаты из его произведения привёл директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в "Фейсбуке".
— Вторая часть имени библейского Нимрода — род — однозначно указывает на его праукраинское происхождение, а первая вначале была "нип", что вместе составляет "нипрод" — днепровский род, — говорится в книге.
По мнению Поддубного, украинцами были и Иисус, и Яхве, и даже ветхозаветный пророк Ной: именно на территории Украины, как утверждает историк, произошёл Великий потоп, здесь же Ной возродил человеческий род. По словам автора книги, поэтому украинцы молятся в храмах не чужим богам, а своим соотечественникам.
Кроме того, Поддубный уверяет, что древние греки не создавали богатую культуру и свой пантеон богов. Всё это они украли у древних украинцев, история которых, как заявил учёный, насчитывает около трёх тысяч лет.