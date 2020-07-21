Всё выше и выше. Илон Маск вошёл в пятёрку самых богатых людей мира по версии Forbes

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занимает пятое место в списке самых состоятельных людей планеты по версии журнала Forbes.

По их данным, состояние Маска оценивается в 74,2 миллиарда долларов, за прошлые сутки оно увеличилось на 5,1 миллиарда.

На первом месте в рейтинге самых богатых людей мира располагается глава Amazon Джефф Безос — 189 миллиардов долларов, далее идёт генеральный директор группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и его семья с капитализацией в размере 113,8 миллиарда. Замыкает первую тройку сооснователь Microsoft Билл Гейтс — 113,4 миллиарда. На четвёртом месте находится основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг с 90,3 миллиарда долларов.

До этого журнал Forbes ставил Илона Маска на восьмое место в рейтинге богатейших людей Земли.