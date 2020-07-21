В псковской больнице врачи отказали в медицинской помощи пожилой женщине

Жительница Пскова сообщила, что городская поликлиника отказала в медицинской помощи её пожилой матери, которая получила серьёзные травмы в результате падения на улице.

На сайте губернатора Псковской области, куда граждане направляют свои жалобы и обращения, сказано, что женщина 1939 года рождения 13 июля упала на улице, разбив лицо и сломав руку.

Как отмечается, это произошло недалеко от медучреждения, поэтому пострадавшая обратилась туда за помощью, однако получила отказ.

— Сотрудник регистратуры также не посчитала нужным вызвать бригаду скорой помощи и посоветовала пожилому человеку, растерявшемуся от боли и бесчеловечного отношения, идти в травмпункт… который оказался закрыт. Когда я через полтора часа смогла приехать домой, я застала маму в отчаянном состоянии, — говорится в обращении местной жительницы.

Она добавила, что после этого женщину отвезли в областную больницу на скорой, где ей диагностировали переломы плеча и предплечья и после оказания всей необходимой помощи направили продолжить лечение в ту самую поликлинику.

Осмотрев пациентку, терапевт этого медучреждения срочно направил женщину к ортопеду для коррекции гипса, однако тот, по словам заявительницы, "в некорректной форме" отозвался об этих действиях и сообщил, что принимает только по предварительной записи.

По словам дочери пострадавшей женщины, коррекции гипса удалось добиться "после унизительных препирательств".

— Я и моя мама, отработавшая медсестрой 40 лет своей 80-летней жизни, столкнувшись с таким возмутительным пренебрежением своими профессиональными обязанностями, просим… принять меры воздействия на нерадивых медработников поликлиники № 2 с целью исключить повторение подобных случаев, — сказано в обращении.