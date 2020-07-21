МЧС возобновило поиски пропавшего в Бурятии Ан-2

Спасатели возобновили поиски пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС РФ.

Отмечается, что на поиски вылетели вертолёт Ми-8 и самолёт Ан-24.

— В понедельник было обследовано около 1800 квадратных километров, поисковая операция результатов не дала, — добавил собеседник агентства.