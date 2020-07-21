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МЧС возобновило поиски пропавшего в Бурятии Ан-2

На борту лайнера находится шесть человек, двое из которых члены экипажа.

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Фото © Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ

Спасатели возобновили поиски пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС РФ.

Отмечается, что на поиски вылетели вертолёт Ми-8 и самолёт Ан-24.

В понедельник было обследовано около 1800 квадратных километров, поисковая операция результатов не дала, — добавил собеседник агентства.

Напомним, самолёт Ан-2 перестал выходить на связь после того, как вылетел из бурятского села Кырен. По информации Лайфа, он мог совершить аварийную посадку. Следствие начало проверку по данному факту.

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