МЧС возобновило поиски пропавшего в Бурятии Ан-2

Спасатели возобновили поиски пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС РФ.
Отмечается, что на поиски вылетели вертолёт Ми-8 и самолёт Ан-24.
— В понедельник было обследовано около 1800 квадратных километров, поисковая операция результатов не дала, — добавил собеседник агентства.
Напомним, самолёт Ан-2 перестал выходить на связь после того, как вылетел из бурятского села Кырен. По информации Лайфа, он мог совершить аварийную посадку. Следствие начало проверку по данному факту.