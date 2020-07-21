В России планируют создать универсальный двигатель для истребителей Су

Компания "ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение" (входит в ОДК госкорпорации "Ростех") разрабатывает универсальный двигатель для истребителей на основе двигателя для самолёта Су-35. Об этом сообщил журналистам управляющий директор предприятия Евгений Семивеличенко.

— Мы давно производим АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги, и он до сих пор модернизируется. Что касается изделия АЛ-41Ф-1С, то оно, безусловно, дорабатывается, каждый год ОКБ им. Люльки получает порядка 60–80 патентов на что-то новое. Более того, мы сегодня рассматриваем возможность создания некоего универсального двигателя с использованием узлов предыдущих двигателей с целью получения более высоких технических характеристик, — рассказал он.

Семивеличенко также добавил, что это некий универсальный двигатель, который можно устанавливать на Су-27, Су-30, Су-35 без доработки планера.

— Есть такой заказ со стороны Минобороны, мы эту работу ведём, — поведал директор компании.

В данный момент на эти истребители ставится три двигателя: для Су-27 это АЛ-31Ф, для Су-30 — АЛ-31ФП, для Су-35 — АЛ-41Ф1С.