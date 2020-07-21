Минобороны: Первая российская вакцина от коронавируса готова

Первая вакцина от коронавирусной инфекции российского производства готова к использованию. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов в интервью "Аргументам и фактам".

Он подчеркнул, что две группы добровольцев, которые участвовали в испытаниях вакцины, были выписаны 15 и 20 июля соответственно.

— На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет к коронавирусу, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова, — отметил Цаликов.