Кинолог: Собаки могут помочь диагностировать CoViD-19

Специально обученные собаки способны распознавать коронавирусную инфекцию по запаху — точно так же их уже научили определять диабет, заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Он объяснил, что при попадании в организм CoViD-19 начинает распространяться, провоцируя воспаления и внутренние изменения, которые может почувствовать животное.

Исследования показали, что собаки способны определять диабет первого типа, болезнь Паркинсона, малярию и некоторые онкологические заболевания. Есть надежда, что и "диагностировать" коронавирус получится таким же образом.

По словам Голубева, в Великобритании, Финляндии, Объединённых Арабских Эмиратах, Чили, Австрии и некоторых других странах уже начали тренировать четвероногих.

— Результаты исследования опубликовали только Объединённые Арабские Эмираты. Как сообщает Министерство внутренних дел страны, после соответствующей тренировки в течение двух недель собаки выявляют заражённых с точностью до 91%. В случае полевых экспериментов точность выявления составляет 88%, — приводит его слова агентство "Москва".