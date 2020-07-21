Кинолог: Собаки могут помочь диагностировать CoViD-19

Специально обученные собаки способны распознавать коронавирусную инфекцию по запаху — точно так же их уже научили определять диабет, заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
Он объяснил, что при попадании в организм CoViD-19 начинает распространяться, провоцируя воспаления и внутренние изменения, которые может почувствовать животное.
Исследования показали, что собаки способны определять диабет первого типа, болезнь Паркинсона, малярию и некоторые онкологические заболевания. Есть надежда, что и "диагностировать" коронавирус получится таким же образом.
По словам Голубева, в Великобритании, Финляндии, Объединённых Арабских Эмиратах, Чили, Австрии и некоторых других странах уже начали тренировать четвероногих.
— Результаты исследования опубликовали только Объединённые Арабские Эмираты. Как сообщает Министерство внутренних дел страны, после соответствующей тренировки в течение двух недель собаки выявляют заражённых с точностью до 91%. В случае полевых экспериментов точность выявления составляет 88%, — приводит его слова агентство "Москва".
Специалист признал, что такая "диагностика" остаётся дискуссионным явлением и решающее слово всё равно останется за врачами. Однако, несмотря на это, включение собак в процесс диагностики может существенно упростить процесс.