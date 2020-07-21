Дегтярёв — о своём назначении: Федеральный центр услышал запрос избирателей Хабаровского края

Михаил Дегтярёв, занявший пост врио губернатора Хабаровского края, прокомментировал своё назначение и заявил, что оно было продиктовано запросом жителей региона.

— Федеральный центр услышал и учёл мнение избирателей Хабаровского края, направив сюда на работу меня, — сказал он, отметив, что ему доверили очень серьёзное дело.

В первом выступлении в новой должности Дегтярёв отметил, что самая главная задача — работать на благо людей. Вместе с правительством ему ещё предстоит отработать многие вопросы. Он также выразил уверенность, что на улицы городов региона "придут мир и согласие", и заявил, что готов работать днём и ночью.

— Я вам обещаю, что свет в моём окне в рабочем кабинете на десятом этаже будет гореть до поздней ночи, — сказал он.

Врио губернатора попросил всех членов правительства продолжать работать и оставаться на местах до особого распоряжения, а также поблагодарил чиновников и представителей ведомств за то, что им удалось сохранить в целом стабильную обстановку в крае в последнее время.

Ранее президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва после того, как снял прежнего лидера региона Сергея Фургала "в связи с утратой доверия". Сегодня врио главы края был представлен местному правительству.