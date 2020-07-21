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Дегтярёв — о своём назначении: Федеральный центр услышал запрос избирателей Хабаровского края

В своём первом выступлении в качестве врио губернатора он выразил уверенность, что на улицах региона скоро установится мир.

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Михаил Дегтярёв. Фото © ТАСС / Максим Григорьев

Михаил Дегтярёв, занявший пост врио губернатора Хабаровского края, прокомментировал своё назначение и заявил, что оно было продиктовано запросом жителей региона.

Федеральный центр услышал и учёл мнение избирателей Хабаровского края, направив сюда на работу меня, — сказал он, отметив, что ему доверили очень серьёзное дело.

В первом выступлении в новой должности Дегтярёв отметил, что самая главная задача — работать на благо людей. Вместе с правительством ему ещё предстоит отработать многие вопросы. Он также выразил уверенность, что на улицы городов региона "придут мир и согласие", и заявил, что готов работать днём и ночью.

Я вам обещаю, что свет в моём окне в рабочем кабинете на десятом этаже будет гореть до поздней ночи, — сказал он.

Врио губернатора попросил всех членов правительства продолжать работать и оставаться на местах до особого распоряжения, а также поблагодарил чиновников и представителей ведомств за то, что им удалось сохранить в целом стабильную обстановку в крае в последнее время.

Ранее президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва после того, как снял прежнего лидера региона Сергея Фургала "в связи с утратой доверия". Сегодня врио главы края был представлен местному правительству.

Напомним, Сергея Фургала, занимавшего пост губернатора Хабаровского края, задержали утром 9 июля возле дома. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств бизнесменов и покушения. В суде глава региона заявил о полной непричастности к преступлениям, но его арестовали на два месяца. СК сообщил о неопровержимых доказательствах в деле Фургала и назвал его мотив.

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