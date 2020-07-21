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Михаила Дегтярёва представили Правительству Хабаровского края

Назначенный врио губернатора прибыл в регион сегодня утром.

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Сегодня в здании Правительства Хабаровского края Михаила Дегтярёва представили членам кабмина как врио главы региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Его представление кабинету министров и представителям федеральных органов исполнительной власти региона проходит в здании правительства края, началось оно в 16:00 (9:00 мск), — цитирует РИА "Новости" представителя пресс-службы.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтярёву возглавить Хабаровский край. В свою очередь арестованный губернатор Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия". Дегтярёв сразу же вылетел в регион, который ему поручили возглавить, и по прилёте побеседовал с Лайфом и признался в любви ко всем хабаровчанам.

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