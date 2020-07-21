"Признаюсь в любви всем хабаровчанам". Дегтярёв поделился первыми планами работы на новом посту

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Новоиспечённый врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв по прилёте в региональный центр побеседовал с Лайфом и поделился первыми планами в своей новой должности.

— Сегодня будем знакомиться с краевым правительством, с представителями федеральных органов исполнительной власти на местах и обязательно заслушаем отчёт о состоянии дел по распространению коронавирусной инфекции, — отметил Дегтярёв.

Он также призвал жителей региона соблюдать безопасную дистанцию и признался, что из-за вируса "потерял 10 человек из своей записной книжки". Дегтярёв напомнил, что уже через месяц президент России Владимир Путин ждёт его с докладом о проделанной работе.

— Моя задача как губернатора — сохранить и приумножить те ресурсы, которые заложены для Хабаровского края. Очень напряжённая работа. Планируем по региону передвигаться динамично, встречаться с людьми, бывать на предприятиях. Сам край большой, здесь живут хорошие, свободные, законопослушные люди. И признаюсь в любви ко всем хабаровчанам, — добавил Дегтярёв.

Сам он неоднократно посещал регион. В последний раз приезжал в 2019 году. Новоиспечённый глава отметил хороший уровень спортивной инфраструктуры края. Дегтярёв также признался, что взял с собой Валаамскую икону Богородицы и своих ближайших помощников. При этом никакого "десанта варягов" в крае, по словам врио губернатора, не будет.

В конце Дегтярёв заявил, что любовь жителей региона он намерен завоевать ежедневной работой.