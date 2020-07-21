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Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе WhatsApp

Чаще всего у людей возникают сложности с подключением к серверу.

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Фото © Pixabay

Пользователи WhatsApp из разных уголков планеты сообщают о проблемах в работе мессенджера. По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов, чаще всего жалобы приходят из Латинской Америки.

Уточняется, что перебои в работе начались около 04:00 по Москве. Больше всех сообщают о проблемах в работе WhatsApp жители Бразилии, Мексики, Чили, Аргентины. Кроме того, неполадки зарегистрированы в Индонезии и Малайзии. Небольшое количество жалоб также зафиксировано в США, Колумбии и Гонконге.

По данным сервиса, 70% пользователей заявили о сложностях при подключении к мессенджеру, 27% жалуются на проблемы с отправкой и получением сообщений, ещё 2% не могут авторизоваться.

Это уже не первый случай за последнее время, когда в работе WhatsApp происходит сбой. 15 июля Лайф сообщал, что больше всего проблем в работе мессенджера испытали жители Европы, а также Северной и Южной Америки.

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