Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе WhatsApp

Пользователи WhatsApp из разных уголков планеты сообщают о проблемах в работе мессенджера. По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов, чаще всего жалобы приходят из Латинской Америки.

Уточняется, что перебои в работе начались около 04:00 по Москве. Больше всех сообщают о проблемах в работе WhatsApp жители Бразилии, Мексики, Чили, Аргентины. Кроме того, неполадки зарегистрированы в Индонезии и Малайзии. Небольшое количество жалоб также зафиксировано в США, Колумбии и Гонконге.

По данным сервиса, 70% пользователей заявили о сложностях при подключении к мессенджеру, 27% жалуются на проблемы с отправкой и получением сообщений, ещё 2% не могут авторизоваться.