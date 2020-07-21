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Стивен Сигал прибыл в Бурятию и хочет посетить Байкал

Он заявил, что рад возможности побывать в республике.

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Фото © Пресс-служба Правительства Бурятии

Известный актёр Стивен Сигал прилетел в Бурятию, где планирует провести целую неделю. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Всемирно известный голливудский актёр, режиссёр и мастер боевых искусств Стивен Сигал прибыл в столицу республики Улан-Удэ, — говорится в сообщении.

Сразу после прибытия актёр отправился на экскурсию на площадь Советов. Он заявил, что рад возможности посетить Бурятию.

В рамках поездки Сигал собирается посетить Центр Буддийской традиционной сангхи России — Иволгинский дацан, где он намерен провести показательную тренировку со спортсменами республики. Также актёр ознакомится с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе.

Кроме того, одним из самых главных пунктов программы пребывания Стивена Сигала в Бурятии станет посещение озера Байкал.

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