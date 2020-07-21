Стивен Сигал прибыл в Бурятию и хочет посетить Байкал

Известный актёр Стивен Сигал прилетел в Бурятию, где планирует провести целую неделю. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

— Всемирно известный голливудский актёр, режиссёр и мастер боевых искусств Стивен Сигал прибыл в столицу республики Улан-Удэ, — говорится в сообщении.

Сразу после прибытия актёр отправился на экскурсию на площадь Советов. Он заявил, что рад возможности посетить Бурятию.

В рамках поездки Сигал собирается посетить Центр Буддийской традиционной сангхи России — Иволгинский дацан, где он намерен провести показательную тренировку со спортсменами республики. Также актёр ознакомится с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе.