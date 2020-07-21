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В Москве задержан серийный насильник из Бутова

Злоумышленника уже опознали трое из семи его жертв.

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Фото © Pixabay

Задержан серийный насильник, орудовавший в московском районе Бутово в июле. Это мужчина 1991 года рождения, сообщает пресс-служба столичного СУ СКР.

В период с 3 июля 2020 года на территории района Южное Бутово в городе Москве мужчина, преимущественно выбирая вечернее время, нападал на женщин и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера, — говорится в сообщении.

Полиции известно о семи пострадавших, они назвали одинаковые приметы маньяка.

По данным ведомства, проводятся необходимые следственные действия, в ходе которых уже трое потерпевших опознали нападавшего. Расследование продолжается.

А ранее стало известно, что один из самых кровожадных серийных убийц в истории России, также известный как "ангарский маньяк", признался ещё в двух расправах.

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