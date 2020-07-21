Прославившуюся на весь мир пару из Сент-Луиса осудят за угрозу оружием участникам движения Black Lives Matter

Прокурор округа Миссури обвинил семейную пару из Сент-Луиса в незаконной демонстрации оружия во время протестов движения Black Lives Matter, сообщает агентство Associated Press.

— Незаконно угрожающе размахивать оружием, тем более это противозаконно в Сент-Луисе, — приводит издание слова окружного прокурора в Миссури Ким Гарднер.

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Отмечается, адвокат семейной пары Джоэль Шварц заявил, что его такое заявление "обескураживает, так как он верит, что никакого преступления не было".

Тем не менее прокурор Гарднер рекомендовала, если семейную пару осудят, наказать их общественными работами, а не тюремным заключением.

Как сообщал Лайф, спорная ситуация случилась в штате Миссури, США, когда протестный марш направлялся к дому Лиды Крюсон — мэра Сент-Луиса, которая в прямом эфире раскрыла имена и адреса неугодных горожан. Они голосовали за то, чтобы прекратить финансирование полиции и направить деньги в иное русло, а политик навесила на них мишень. Протестующие собирались добиться отставки мэра, когда шли по улице с плакатами и кричалками. Но внезапно их встретила опасная парочка.