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Болтон заявил, что Трамп не может разговаривать с Путиным на равных

По его словам, глава Белого дома уступает президенту России в умении мыслить стратегически.

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Фото © ТАСС / Орешкин Юрий

Экс-помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон уверен, что нынешний президент США не обладает достаточной подготовкой, чтобы на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вести диалог на равных. Об этом он заявил в интервью телеканалу WPTV.

Если усадить кого-то подобного ему за стол с одной стороны, а с другой стороны Дональда Трампа, сравнительно плохо осведомлённого, мало учившего историю, не имеющего чёткого представления о том, как он хочет вести разговор, то это не будет честной борьбой, отметил Болтон, подчеркнув, что Трамп уступает Путину стратегически.

Ранее Джон Болтон заявлял, что Владимир Путин лучше готовится к встречам, нежели Дональд Трамп.

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