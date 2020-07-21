Болтон заявил, что Трамп не может разговаривать с Путиным на равных

Экс-помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон уверен, что нынешний президент США не обладает достаточной подготовкой, чтобы на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вести диалог на равных. Об этом он заявил в интервью телеканалу WPTV .

— Если усадить кого-то подобного ему за стол с одной стороны, а с другой стороны Дональда Трампа, сравнительно плохо осведомлённого, мало учившего историю, не имеющего чёткого представления о том, как он хочет вести разговор, то это не будет честной борьбой, — отметил Болтон, подчеркнув, что Трамп уступает Путину стратегически.