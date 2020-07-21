Половина россиян признались, что откладывают часть зарплаты для крупных покупок

Половина жителей России откладывают часть денег со своей зарплаты для совершения крупной покупки. Такие данные опроса сервиса "Работа.ру" публикует RT.

33% респондентов откладывают менее трети от заработка, 12% оставляют от 30 до 50% заработанного, и лишь 5% сохраняют больше половины своей зарплаты.