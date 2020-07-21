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Половина россиян признались, что откладывают часть зарплаты для крупных покупок

Большая часть намерена потратить средства на отпуск или приобретение бытовой техники.

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Половина жителей России откладывают часть денег со своей зарплаты для совершения крупной покупки. Такие данные опроса сервиса "Работа.ру" публикует RT.

33% респондентов откладывают менее трети от заработка, 12% оставляют от 30 до 50% заработанного, и лишь 5% сохраняют больше половины своей зарплаты.

В ближайшее время свои сбережения намерены потратить 48% россиян. 10% из них собираются потратиться на отпуск, 9% — на приобретение бытовой техники, по 7% респондентов заявили о планах купить квартиру и автомобиль.

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