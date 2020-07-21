Конгрессмены США проголосовали за запрет TikTok для госслужащих

Палата представителей Конгресса США проголосовала за внесение поправки о запрете китайского приложения TikTok для сотрудников госорганов в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год. Трансляция проводилась на сайте нижней палаты.

За запрет популярного сервиса проголосовало 336 конгрессменов, 71 высказался против. В палате уверены, что сервис якобы угрожает национальной безопасности страны, так как его владельцы собирают данные о жителях, которые можно будет использовать при кибератаках.