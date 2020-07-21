Конгрессмены США проголосовали за запрет TikTok для госслужащих

Палата представителей Конгресса США проголосовала за внесение поправки о запрете китайского приложения TikTok для сотрудников госорганов в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год. Трансляция проводилась на сайте нижней палаты.
За запрет популярного сервиса проголосовало 336 конгрессменов, 71 высказался против. В палате уверены, что сервис якобы угрожает национальной безопасности страны, так как его владельцы собирают данные о жителях, которые можно будет использовать при кибератаках.
Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео рассказал, что Вашингтон рассматривает возможность запрета приложения TikTok на территории страны. Дипломат заметил, что порекомендовал бы использовать сервис только тем, кто хочет, чтобы его личные данные оказались "в руках Коммунистической партии Китая".