"Развёлся!" Харламов посмеялся над расставанием с Асмус

Снял своего краша pic.twitter.com/ozsj6BtsEx — Данила Поперечный (@Spoontamer) July 20, 2020

Гарик Харламов пошутил про развод с женой, актрисой Кристиной Асмус. Ролик с российским юмористом опубликовал в своём аккаунте в Twitter видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный.

Харламов, стоя на палубе судна, показал на разведённый Дворцовый мост в Санкт-Петербурге и сказал: "Развёлся!" В комментариях к посту пользователи соцсети предположили, что в Северную столицу юморист приехал только ради шутки.

— Смешнее развода я ещё не видел. Мостов, конечно, — написал один из юзеров.