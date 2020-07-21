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"Развёлся!" Харламов посмеялся над расставанием с Асмус

Пользователи предположили, что в Петербург юморист приехал лишь ради этой шутки.

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Гарик Харламов пошутил про развод с женой, актрисой Кристиной Асмус. Ролик с российским юмористом опубликовал в своём аккаунте в Twitter видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный.

Харламов, стоя на палубе судна, показал на разведённый Дворцовый мост в Санкт-Петербурге и сказал: "Развёлся!" В комментариях к посту пользователи соцсети предположили, что в Северную столицу юморист приехал только ради шутки.

Смешнее развода я ещё не видел. Мостов, конечно, — написал один из юзеров.

Ранее Харламов назвал "истинную" причину расставания с супругой. Он в шутку приписал себе различные фобии и психические расстройства, которые якобы стали причиной развода.

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