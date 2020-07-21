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В Приморье задержали пьяного местного жителя, выстрелившего в голову соседке

Правоохранителям удалось выяснить, что между ними долгое время были неприязненные отношения.

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Фото © Pixabay

Полицейские в Приморском крае задержали жителя села Жариково, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в голову своей соседке. Об этом сообщает региональный главк МВД РФ.

Отмечается, что в какой-то момент распивавший спиртное 63-летний местный житель достал своё охотничье ружьё и решил пострелять из него в воздух в сторону участка соседей. В результате такой стрельбы ранение в голову получила 45-летняя женщина.

В итоге полицейские в скором времени задержали пьяного мужчину. Правоохранителям удалось установить, что между соседями были неприязненные отношения из-за территориального спора. Ведётся расследование.

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