В Приморье задержали пьяного местного жителя, выстрелившего в голову соседке

Полицейские в Приморском крае задержали жителя села Жариково, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в голову своей соседке. Об этом сообщает региональный главк МВД РФ.

Отмечается, что в какой-то момент распивавший спиртное 63-летний местный житель достал своё охотничье ружьё и решил пострелять из него в воздух в сторону участка соседей. В результате такой стрельбы ранение в голову получила 45-летняя женщина.