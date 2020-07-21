Страны ЕС согласовали семилетний бюджет на четвёртый день саммита

Евросоюз принял семилетний финансовый план, страны-участницы пришли к согласию по фонду восстановления европейской экономики. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель у себя в "Твиттере".

При этом он не стал раскрывать каких-либо подробностей соглашения. За него это сделала премьер Бельгии Софи Вильмес, которая, также в "Твиттере", рассказала о деталях сделки.

— У нас есть соглашение — и хорошее соглашение! С бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов. Никогда ЕС не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее, — отметила Вильмес.