Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Страны ЕС согласовали семилетний бюджет на четвёртый день саммита

Политики отмечают, что единая Европа никогда не решалась так смело инвестировать в будущее.

102
Post cover

Фото © Pixabay

Евросоюз принял семилетний финансовый план, страны-участницы пришли к согласию по фонду восстановления европейской экономики. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель у себя в "Твиттере".

При этом он не стал раскрывать каких-либо подробностей соглашения. За него это сделала премьер Бельгии Софи Вильмес, которая, также в "Твиттере", рассказала о деталях сделки.

У нас есть соглашение — и хорошее соглашение! С бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов. Никогда ЕС не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее, — отметила Вильмес.

Напомним, лидеры стран ЕС на протяжении четырёх дней не могли прийти к решению по вопросу наполнения, распределения и управления пакетом для поддержки евроэкономики после CoViD-19.

Выбор редакции

Loading...