Страны ЕС согласовали семилетний бюджет на четвёртый день саммита

Евросоюз принял семилетний финансовый план, страны-участницы пришли к согласию по фонду восстановления европейской экономики. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель у себя в "Твиттере".
При этом он не стал раскрывать каких-либо подробностей соглашения. За него это сделала премьер Бельгии Софи Вильмес, которая, также в "Твиттере", рассказала о деталях сделки.
— У нас есть соглашение — и хорошее соглашение! С бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов. Никогда ЕС не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее, — отметила Вильмес.
Напомним, лидеры стран ЕС на протяжении четырёх дней не могли прийти к решению по вопросу наполнения, распределения и управления пакетом для поддержки евроэкономики после CoViD-19.