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Зонтик лишним точно не будет. Синоптики не порадовали москвичей прогнозом погоды на 21 июля

В регионе объявлен жёлтый уровень опасности.

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В российской столице во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, местами гроза. Температура днём в Москве поднимется до 20–22 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на среду она может опуститься до плюс 13 градусов. Северо-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм рт. ст.

В связи с дождями и грозами 21 июля в Московском регионе объявлен жёлтый уровень опасности.

В Подмосковье воздух днём прогреется до 18–23 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся всего до 10 градусов выше нуля.

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