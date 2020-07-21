Силуанов заявил, что российское правительство не сотрудничает с хакерами

Правительство России не прибегает к услугам хакеров, а ложные подозрения в этом не повлияют негативно на экономику страны. Об этом в интервью журналисту телеканала CNBC Джеффу Катмору заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

— На российское правительство не работают хакеры, поэтому наше правительство не принимает во внимание какие-либо действия хакеров и не координирует их. Я могу повторить, что, с нашей точки зрения, ни одному хакеру не было дано какой-либо особой задачи по доступу к сайтам фармацевтических компаний, — сказал глава Минфина России.

Силуанов отметил, что Москва придерживается собственного курса антикризисных мер. По мнению министра, подозрения британской стороны не скажутся на имидже России. Глава Минфина подчеркнул, что РФ разрабатывает вакцину от коронавируса и не предпринимает попыток извлечь выгоду из успехов других государств в её получении.