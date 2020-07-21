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Премьер Японии хочет встретиться с Путиным

Политик пытается решить "территориальную проблему", возникшую из-за претензий Токио на Южные Курилы.

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Японский премьер-министр Синдзо Абэ рассчитывает на следующую встречу с президентом России Владимиром Путиным. По мнению главы кабмина Страны восходящего солнца, она может пройти после разрешения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.

О планах Абэ прессе рассказал депутат от партии "Общество возрождения Японии" ("Ниппон исин-но кай") Мунэ Судзуки.

Мы хотели бы быстро решить вопрос с распространением новой коронавирусной инфекции и рассмотреть следующую встречу на высшем уровне, — передал парламентарий слова премьера репортёрам.

Как отмечает SankeiBiz, встречей с российским лидером премьер Японии хочет решить "территориальную проблему".

Ранее министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Токио продолжит переговоры с Москвой из-за претензий на Южные Курилы для дальнейшего заключения мирного договора. Из-за сложившейся ситуации две страны уже более полувека не могут подписать мирный договор и формально находятся в состоянии войны.

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