Премьер Японии хочет встретиться с Путиным

Японский премьер-министр Синдзо Абэ рассчитывает на следующую встречу с президентом России Владимиром Путиным. По мнению главы кабмина Страны восходящего солнца, она может пройти после разрешения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.

О планах Абэ прессе рассказал депутат от партии "Общество возрождения Японии" ("Ниппон исин-но кай") Мунэ Судзуки.

— Мы хотели бы быстро решить вопрос с распространением новой коронавирусной инфекции и рассмотреть следующую встречу на высшем уровне, — передал парламентарий слова премьера репортёрам.

Как отмечает SankeiBiz, встречей с российским лидером премьер Японии хочет решить "территориальную проблему".