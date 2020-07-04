Крушение звёздных союзов. Как и почему разводятся Гарик Харламов, Джиган и Полина Гагарина

Гарик Бульдог Харламов и Кристина Асмус

39-летний Харламов и 32-летняя Асмус расстаются после восьмилетнего союза. В браке у них родилась дочка. Но даже наличие ребёнка не сохранило семью. Гарик объявил о разрыве отношений в своём инстаграме — свою супругу он ни в чём не обвинял, заявляя, что они просто переходят на новый этап взаимоотношений. О дочке также пообещал заботиться совместно. Но хроникёры светских сплетен связывают развод пары с фильмом "Текст". По сценарию фильма у Кристины Асмус была откровенная эротическая сцена с актёром Иваном Янковским. Сцена была настолько горячей, что многие заподозрили: секс был настоящий.

После выхода фильма Гарику начали слать унижающие его сообщения, мол, ты не мужик, как ты такое допустил. Комментаторы не стеснялись в выражениях. И за юмористом закрепилось прозвище Куколд Харламов, то есть с английского — "рогоносец". Отчасти Харламов подтвердил эту теорию, когда выложил стих у себя в "Инстаграме". И, хоть стих анонсировал выпуск "Камеди клаба", там были следующие строчки: "Люд простой и люд московский, конченый Иван Янковский". Эти строчки убедили многих злопыхателей, что разводится пара из-за измены Асмус.

Джиган и Самойлова

34-летний рэпер Джиган разводится с 32-летней Оксаной Самойловой — вместе они прожили десять лет. О разводе много и подробно писали все светские хроники. А сам бракоразводный процесс был оформлен почти как онлайн-шоу. И это при том, что долгое время образ пары выглядел идеальным: дорогие подарки, роскошная жизнь и четверо детей. Но в последнее время что-то пошло не так: Джиган стал появляться пьяным в эфире "Инстаграма" и даже ругался на детей. А вскоре рэпер оказался в реабилитационном центре для людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью.

Стали появляться слухи, что у Джигана проблемы с алкоголем и запрещёнными препаратами. Позже эту информацию подтвердила и сама Самойлова, которая попутно обвинила певца в изменах. Развод пары был назначен на 15 июня. Но в последний момент заявление из суда забрали. А недавно Джиган с Самойловой даже появились вдвоём на вечеринке. Слишком лучезарными они не выглядели. Но и комментариев о будущем семьи не давали. Так что остаётся гадать, что это было: изначальный пиар, отложенное расставание или примирение любящих сердец.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Союз 33-летней певицы Полины Гагариной и 42-летнего фотографа Дмитрия Исхакова стал ещё одним браком, который не пережил високосного года. Пара познакомилась на фотосъёмке для глянцевого журнала. Супруги прожили вместе почти семь лет. У них родилась дочка. Также они совместно воспитывали сына от прошлого брака Гагариной. Но счастья это не принесло. Возможно, дело в гиперопеке, которой Исхаков окружил Гагарину. Как писали модные хроники, он пытался следить за каждым её шагом.