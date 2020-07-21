Зеленский заявил, что держит под личным контролем ситуацию с захватом автобуса в Луцке

— Тревожные новости из Луцка. Утром в 9:25 гражданин позвонил в полицию и сообщил, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус повреждён. <...> Держу ход событий под личным контролем, — написал он на странице в "Фейсбуке" .

Ранее сообщалось, что в Луцке мужчина захватил автобус с пассажирами и пригрозил взорвать его. Внутри находится около 20 человек. По данным местных СМИ, у злоумышленника при себе гранаты и другое оружие. Он сам сообщил в полицию о захвате, а требования опубликовал в "Твиттере". Позже на месте захвата заложников началась стрельба.