Сбербанк заявил о снижении ставки на рефинансирование ипотеки других банков

Ставки на рефинансирование ипотеки от других банков снижены в Сбербанке 0,6 процентных пункта — до 7,9% годовых, об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

— Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели по ставке от 8,4% годовых, — говорится в сообщении.

Уточняется, что для рефинансирования требуется справка об остатке задолженности в другом банке. Подать заявку онлайн можно на DomClick.ru и приехать в банк для подписания документов.