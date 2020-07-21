Сбербанк заявил о снижении ставки на рефинансирование ипотеки других банков

Ставки на рефинансирование ипотеки от других банков снижены в Сбербанке 0,6 процентных пункта — до 7,9% годовых, об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
— Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели по ставке от 8,4% годовых, — говорится в сообщении.
Уточняется, что для рефинансирования требуется справка об остатке задолженности в другом банке. Подать заявку онлайн можно на DomClick.ru и приехать в банк для подписания документов.
Как сообщал Лайф, в середине июня Сбербанк также снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20 до 15% от стоимости новостройки. А в начале июля он снизил процентные ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта. Минимальная ставка на приобретение готового жилья теперь составляет 7,3% годовых при учёте специальных условий банка.