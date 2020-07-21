Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Российский лидер Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Основные целевые показатели остались прежними. Ожидаемая продолжительность жизни должна быть повышена до 78 лет, уровень бедности должен снизиться в два раза в сравнении с показателями 2017 года. Кроме того, Россия должна войти в первую десятку стран по качеству общего образования.
Помощник президента РФ Максим Орешкин отметил, что контроль за достижением целевых показателей со стороны Путина будет максимальным.
Напомним, продлить достижение национальных целей до 2030 года предложил премьер Михаил Мишустин. Он отметил, что пандемия коронавируса замедлила рост экономики России и стране предстоит работать в условиях более жёстких бюджетных ограничений, чтобы добиться целей, обозначенных в майском указе 2018 года.