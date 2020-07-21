Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Российский лидер Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Основные целевые показатели остались прежними. Ожидаемая продолжительность жизни должна быть повышена до 78 лет, уровень бедности должен снизиться в два раза в сравнении с показателями 2017 года. Кроме того, Россия должна войти в первую десятку стран по качеству общего образования.

Помощник президента РФ Максим Орешкин отметил, что контроль за достижением целевых показателей со стороны Путина будет максимальным.