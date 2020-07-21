На месте захвата заложников в украинском Луцке началась стрельба — видео

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На месте захвата заложников в центре украинского города Луцка началась стрельба. В Сети появилось видео с места событий.
На кадрах видно, что часть территории оцепили, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. В какой-то момент стало слышно очередь выстрелов, и испуганный автор видео решает пригнуться.
Ранее сообщалось, что в Луцке неизвестный захватил автобус с пассажирами и пригрозил взорвать его. Внутри находится около 20 человек. По данным местных СМИ, у злоумышленника при себе гранаты и другое оружие. Он сам сообщил в полицию о захвате, а требования опубликовал в "Твиттере".