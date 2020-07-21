На месте захвата заложников в украинском Луцке началась стрельба — видео

Ранее сообщалось, что в Луцке неизвестный захватил автобус с пассажирами и пригрозил взорвать его. Внутри находится около 20 человек. По данным местных СМИ, у злоумышленника при себе гранаты и другое оружие. Он сам сообщил в полицию о захвате, а требования опубликовал в "Твиттере".