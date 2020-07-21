На Украине неизвестный захватил автобус с пассажирами и угрожает взорвать его

На Украине в центре города Луцка неизвестный захватил рейсовый автобус с пассажирами и угрожает взорвать его. Об этом сообщает издание "Укринформ".

Отмечается, что у злоумышленника при себе гранаты и другое оружие. Он сам сообщил в полицию о захвате транспорта с заложниками.

Начальник ГУ ЧП в Волынской области Юрий Крошко отметил, что ситуация находится под контролем, центр города перекрыт. По его словам, очевидцы слышали звук, похожий на выстрел. Он также сообщил, что свои требования мужчина опубликовал в Twitter, правоохранители просматривают его страницу. С захватчиком ведутся переговоры.