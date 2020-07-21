В Московском зоопарке появились на свет сразу пять детёнышей краснокнижного северного оленя

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка пополнение в популяции краснокнижных северных оленей — на свет появилось сразу пять детёнышей. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.
Малыши родились ещё в мае, но к сегодняшнему дню окрепли и стали гулять по вольеру. Правда, пока не отходят далеко от мам и прячутся при малейшем шуме. Оленята пока сильно отличаются от взрослых сородичей: у них "детская" рыжая шёрстка, и питаются детёныши пока молоком, но уже пробуют всё, что растёт рядом.
На свет появились четыре самца и одна самочка. Малыш, который родился первым, самый бойкий и любопытный, внимательно исследует территорию и с интересом следит за происходящим вокруг.