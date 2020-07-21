Раскрыта стоимость проезда по скоростной трассе Москва — Казань для легковушек

Проезд по скоростной платной трассе Москва — Казань обойдётся водителям легковых автомобилей примерно в 1,6 тысячи рублей. Эту цифру в эфире программы "Утро России" на телеканале "Россия-1" озвучил глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Он отметил, что в планах сделать платным весь участок трассы от Москвы до столицы Татарстана.

— В среднем если посчитать, то для легковой (машины. — Прим. Лайфа) в районе 2,5 рубля за километр будет стоить, — рассказал Петушенко.

По платной трассе от Москвы до Казани можно будет добраться за 6,5 часа при условии, что разрешённая скорость будет 130 км/ч. Протяжённость дороги составит около 800 километров.