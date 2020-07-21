Конгресс США одобрил расширение санкций против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока"

Палата представителей конгресса США 20 июля единогласно поддержала внесение поправки о расширении санкций против проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" в проект оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, который начнётся в стране с 1 октября. Трансляция голосования проводилась на сайте нижней палаты законодательного органа.
Одобренная инициатива предусматривает усиление санкций, действующих на российские газопроводы.
В частности, вводятся рестрикции в отношении иностранных лиц, которые оказывают помощь в продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, необходимых для строительства отечественных проектов.
Ранее глава Госдепа США Майк Помпео сообщил, что американские власти решили ввести дополнительные санкции в отношении "Турецкого потока" и проекта газопровода "Северный поток — 2".