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Пресс-конференцию врио главы Хабаровского края перенесли

Новые дата и время будут сообщены позднее.

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Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Пресс-конференция временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края Михаила Дегтярёва переносится с 21 июля на неопределённый срок. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Встреча с журналистами планировалась на 16:00 (9:00 мск), но из-за большого количества заявок и ситуации с коронавирусной инфекцией мероприятие пришлось отсрочить.

В связи с большим количеством заявок и со сложной эпидемиологической ситуацией в условиях пандемии коронавируса принято решение пересмотреть формат встречи с журналистами, — уточнили в пресс-службе.

Новуые дату и время пресс-конференции сообщат позже.

Напомним, 20 июля президент России Владимир Путин назначил Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края. Его уже представили региональному правительству.

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