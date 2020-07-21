Пресс-конференцию врио главы Хабаровского края перенесли

Пресс-конференция временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края Михаила Дегтярёва переносится с 21 июля на неопределённый срок. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Встреча с журналистами планировалась на 16:00 (9:00 мск), но из-за большого количества заявок и ситуации с коронавирусной инфекцией мероприятие пришлось отсрочить.

— В связи с большим количеством заявок и со сложной эпидемиологической ситуацией в условиях пандемии коронавируса принято решение пересмотреть формат встречи с журналистами, — уточнили в пресс-службе.

Новуые дату и время пресс-конференции сообщат позже.