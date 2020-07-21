В Подмосковье таксиста будут судить за разбои и отравление женщины до смерти

В Московской области под суд пойдёт таксист-частник, отравивший и ограбивший 15 человек. Преступления были совершены в период с июня 2014 по ноябрь 2016 года, уточнили в региональном ГСУ СК РФ.

Мужчина подрабатывал на личном автомобиле. Он подмешивал в алкоголь лекарства, после чего предлагал спиртные напитки пассажирам. Затем он похищал у потерпевших личные вещи, ювелирные украшения, деньги. Людей он бросал в бессознательном состоянии в Москве или Подмосковье. Часть похищенного мужчина продал, другую оставил себе. Вырученные от реализации вещей деньги он тратил по собственному усмотрению.

14 февраля 2016 года одна из потерпевших скончалась от комбинированного отравления лекарственным веществом с выраженным психотропным действием и этиловым спиртом. Следователям удалось установить личность причастного к гибели женщины. Они собрали достаточную доказательственную базу, в ближайшее время уголовное дело передадут в суд.