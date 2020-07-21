В Челябинской области во время грозы погибло два человека. Одного из них убило молнией

В Челябинской области во время грозы, обрушившейся на регион, погибли мужчина и маленькая девочка.
Известно, что в 26-летнего жителя Златоуста ударила молния — это и стало причиной смерти. По данным Следственного комитета региона, мужчина пас скот, когда случилась трагедия. Проводится доследственная проверка.
В Миассе Челябинской области во время грозы начался пожар в одной из квартир жилого дома. Мать с десятилетней дочерью отравились угарным газом, девочка погибла. Как сообщает Ura.ru, причины возгорания выясняет полиция.
Отмечается, что во время инцидента на улице действительно сверкали молнии, но попасть в квартиру они не могли, так как семья живёт на первом этаже. По данным источника издания, мать погибшей девочки находится в реанимации, а отец доставлен в психиатрическое отделение. Возможно, имела место семейная трагедия. Проверяется в том числе версия короткого замыкания.