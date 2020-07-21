В Челябинской области во время грозы погибло два человека. Одного из них убило молнией

В Челябинской области во время грозы, обрушившейся на регион, погибли мужчина и маленькая девочка.

Известно, что в 26-летнего жителя Златоуста ударила молния — это и стало причиной смерти. По данным Следственного комитета региона, мужчина пас скот, когда случилась трагедия. Проводится доследственная проверка.

В Миассе Челябинской области во время грозы начался пожар в одной из квартир жилого дома. Мать с десятилетней дочерью отравились угарным газом, девочка погибла. Как сообщает Ura.ru, причины возгорания выясняет полиция.