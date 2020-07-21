Медсестру тверского детдома, ударившую ребёнка за сорванный цветок, уволили

Медсестру специализированного дома ребёнка "Теремок" в Твери, ударившую ребёнка за сорванный с клумбы цветок, уволили. Об этом изданию "Подъём" сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

— По предварительным данным, на вечерней прогулке на площадке одной из групп малолетний воспитанник подбежал к клумбе и выдернул цветок. Младшая медицинская сестра, как следует из данных ею объяснений, в ответ схватила ребёнка за руку и слегка стукнула по щеке... Исходя из недопустимости случившегося, она была незамедлительно уволена, — говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что в круг обязанностей женщины входили охрана жизни, обеспечение безопасности воспитанников, а также сопровождение их на прогулку. Отмечается, что здоровью пострадавшего мальчика ничего не угрожает.