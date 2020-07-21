Двое экстремалов сорвались с 50-метровой скалы во время вечеринки в Приморье — видео

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В Приморье праздничная вечеринка экстремалов закончилась трагедией: два участника праздника сорвались со скалы, один из них погиб. Об этом сообщается на странице Администрации Хасанского района в "Инстаграме".

— На мысе Парящей Черепахи собралось около 200 экстремалов со всего края: палаточный лагерь, громкая музыка и обязательный в таких случая алкоголь. Этот "праздничный набор" по соседству с 50-метровым скалистым обрывом оказался смертельно опасным: ночью два участника вечеринки сорвались со скалы, — говорится в сообщении.

Для одного из экстремалов падение оказалось смертельным. О трагедии стало известно лишь утром, когда кто-то из участников вечеринки увидел с высоты обрыва распростёртое на каменном берегу бухты тело. Об этом сообщили в полицию.

Спасателям удалось спуститься на берег, чтобы поднять тело. Полиция проводит расследование, выясняя обстоятельства, которые привели к трагедии.

Позже спортивное объединение "ДропРоуп", которое и устроило вечеринку, раскрыло подробности трагического инцидента. Экстремалы объяснили, что праздник планировалось провести без алкоголя, но многие гости не вняли этой просьбе.

— Наутро, когда все проснулись и собирались продолжить прыжки, обнаружили двух парней, находящихся внизу скал, на берегу. Один скончался, второй сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Оба они находились в стороне от места прыжков, а также в разных местах. На место прибыли полиция и медики. Мы сделали всё, чем могли помочь сотрудникам. Парней забрали с берега лодкой, — говорится в сообщении.



Спортсмены выразили соболезнования близким погибшего и заявили о готовности помочь им и пострадавшему экстремалу.⠀