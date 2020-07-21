Житель Одессы больше года пополнял счёт одной и той же купюрой и неплохо "заработал"

В Одессе и области мужчина более года, а именно 44 раза, пополнял счёт своего мобильного телефона одной и той же купюрой в 200 гривен (около 500 рублей) при помощи нитки и клейкой ленты. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

— С мая прошлого года подозреваемый с помощью разрезанной двухсотгривенной купюры, нитки и клейкой ленты изготовил специальное устройство. С его помощью он одной и той же купюрой неоднократно через терминал онлайн-платежей пополнял свой мобильный счёт. Полученные средства молодой человек перечислял на электронные кошельки и банковские карты, а затем снимал с них наличные, — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, нанесённый мошенником ущерб оценивается в 50 тысяч гривен (примерно 128 000 рублей). Злоумышленник задержан, ему грозит до восьми лет тюрьмы.