Аналитики составили рейтинг российских регионов по качеству жизни. Лидируют обе столицы

Аналитики составили рейтинг регионов России за 2019 год по качеству жизни населения. Соответствующую работу проделали сотрудники агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) по заказу РБК.

Отмечается, что для оценки субъектов было выбрано десять критериев, в числе которых оборот розничной торговли на душу населения, доступность жилья, уровень занятости и сбережений, обеспеченность педагогами и врачами и другие. Учитывались также климатические условия проживания. Анализ делался на основе данных Росстата, Федеральной налоговой службы и Банка России.

Совокупный наибольший балл по качеству жизни населения получил город Санкт-Петербург, а сразу после него идёт Москва. По словам аналитиков, превосходство Северной столицы обусловлено прежде всего низким показателем обеспеченности населения жильём в Златоглавой. Для сравнения: похожий балл по этому критерию получили аутсайдеры рейтинга — Чечня, Ингушетия и Тува. Аналитики отмечают, что в Москве этот показатель искажает областная регистрация большого количества новостроек, которые находятся в непосредственной близости от административных границ города.

Третье место в рейтинге заняла Белгородская область, которая сделала ставку на развитие сельского хозяйства. У неё высший балл по обеспеченности жильём, а также высокие показатели по обороту розничной торговли и уровню сбережений у населения. Всего на несколько сотых балла от региона отстаёт Подмосковье, обеспечившее себе высокое место в списке по причине глубокой интеграции с российской столицей. Связь двух этих регионов невозможно полностью убрать при аналитике.

В десятку лидеров также вошли Воронежская и Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Краснодарский край.

В числе аутсайдеров, по мнению аналитиков, оказались республики Тыва, Карачаево-Черкесия, Алтай, Еврейская АО, Калмыкия, Ингушетия и Хакасия. Десятку отстающих регионов также пополнили Марий Эл, Бурятия и Курганская область.