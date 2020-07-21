В США умер легенда кавказского шансона и герой мемов Бока

В Лос-Анджелесе в возрасте 71 года умер певец Борис Давидян, известный как Бока. Печальной новостью в "Фейсбуке" поделился журналист Ваге Казарян.

— Покойся с миром, Бока… Очень жаль... — написал он.

Как уточняет Sputnik Армения, журналист узнал о смерти легенды кавказского шансона от друзей, живущих в США. Казарян сообщил, что певец долгое время болел и у него были проблемы с лёгкими.

При жизни Бока успел написать и исполнить множество песен, многие из них стали хитами — к примеру, "Доля воровская", "Цавт танем", "Джана". Свой первый альбом певец записал в 1972 году, а в 1995-м он вместе с семьёй переехал в Лос-Анджелес. Широко известен в Сети из-за мема "Легендарный Бока и его внук Жока".