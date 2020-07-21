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К автобусу с захваченными заложниками в Луцке подогнали БТР

Информации о пострадавших пока нет.

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Фото © "Конкурент"

К автобусу с захваченными заложниками в центре украинского города Луцка пригнали БТР Нацгвардии. Транспорт и пешеходов не пропускают. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что информации о пострадавших пока нет. Как сообщает УНИАН, в области введён оперативный план "Заложник", по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Фото © "Конкурент"

Напомним, в Луцке неизвестный захватил автобус с пассажирами и пригрозил взорвать его. Внутри находится около 20 человек. По данным местных СМИ, у злоумышленника при себе гранаты и другое оружие. Он сам сообщил в полицию о захвате, а требования опубликовал в "Твиттере".

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