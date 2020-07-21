К автобусу с захваченными заложниками в Луцке подогнали БТР

К автобусу с захваченными заложниками в центре украинского города Луцка пригнали БТР Нацгвардии. Транспорт и пешеходов не пропускают. Об этом сообщают местные СМИ .

Отмечается, что информации о пострадавших пока нет. Как сообщает УНИАН , в области введён оперативный план "Заложник", по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Луцке неизвестный захватил автобус с пассажирами и пригрозил взорвать его. Внутри находится около 20 человек. По данным местных СМИ, у злоумышленника при себе гранаты и другое оружие. Он сам сообщил в полицию о захвате, а требования опубликовал в "Твиттере".