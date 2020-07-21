"Приезжай, поговорим с тобой". Кадыров пригласил Помпео в Чечню — видео

Видео © ЧГТРК "Грозный"
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к госсекретарю США Майку Помпео, предложив американскому дипломату приехать в республику. Видео опубликовала в соцсетях чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный".
Он подчеркнул, что готов обсудить причины своего появления в чёрном списке Госдепа.
— Помпео, приезжай, здесь очень красиво. Поговорим с тобой. Посмотрим, кто какие права нарушает, — сказал он, усмехнувшись.
Накануне стало известно, что Госдеп США внёс Кадырова в чёрный список. Этот жест списали на якобы имеющее место в республике нарушение прав человека. В российском МИД отметили, что "ответить зеркально будет сложно", но дипломаты "что-нибудь придумают".
Лента новостей
20 тысяч рублей за лезгинку на МКАД. Суд оштрафовал новоиспечённого мужа, устроившего танцы на проезжей части
сегодня в 10:55
Юрий Антонов отреагировал на сообщения о госпитализации: Всё в порядке
сегодня в 10:53
Захватчик автобуса в украинском Луцке оказался психически больным и с судимостями
сегодня в 10:48