"Приезжай, поговорим с тобой". Кадыров пригласил Помпео в Чечню — видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к госсекретарю США Майку Помпео, предложив американскому дипломату приехать в республику. Видео опубликовала в соцсетях чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный".

Он подчеркнул, что готов обсудить причины своего появления в чёрном списке Госдепа.

— Помпео, приезжай, здесь очень красиво. Поговорим с тобой. Посмотрим, кто какие права нарушает, — сказал он, усмехнувшись.