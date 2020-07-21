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"Приезжай, поговорим с тобой". Кадыров пригласил Помпео в Чечню — видео

Он отметил, что готов обсудить, "кто какие права нарушает".

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Видео © ЧГТРК "Грозный"

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к госсекретарю США Майку Помпео, предложив американскому дипломату приехать в республику. Видео опубликовала в соцсетях чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный".

Он подчеркнул, что готов обсудить причины своего появления в чёрном списке Госдепа.

Помпео, приезжай, здесь очень красиво. Поговорим с тобой. Посмотрим, кто какие права нарушает, — сказал он, усмехнувшись.

Накануне стало известно, что Госдеп США внёс Кадырова в чёрный список. Этот жест списали на якобы имеющее место в республике нарушение прав человека. В российском МИД отметили, что "ответить зеркально будет сложно", но дипломаты "что-нибудь придумают".

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