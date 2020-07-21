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"Время покажет". Дегтярёв оценил перспективы участия в губернаторских выборах

Экс-депутат Госдумы признался, что в его голове этого вопроса пока нет.

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Михаил Дегтярёв. Фото © Пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв оценил перспективы участия в губернаторских выборах.

Я на выборы пока не то что не иду, у меня этого в голове нет. Вопрос участия моего в выборах не рассматривается пока. Время покажет, — сказал врио губернатора журналистам.

Прежний глава Хабаровского края Сергей Фургал был отправлен в отставку российским лидером Владимиром Путиным в связи с утратой доверия.

Напомним, 20 июля президент РФ назначил Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края. Экс-депутат пообещал, что в его рабочем кабинете свет будет гореть "до поздней ночи". В беседе с Лайфом Дегтярёв признался в любви хабаровчанам и поделился первыми планами в новой должности.

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