"Время покажет". Дегтярёв оценил перспективы участия в губернаторских выборах

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв оценил перспективы участия в губернаторских выборах.
— Я на выборы пока не то что не иду, у меня этого в голове нет. Вопрос участия моего в выборах не рассматривается пока. Время покажет, — сказал врио губернатора журналистам.
Прежний глава Хабаровского края Сергей Фургал был отправлен в отставку российским лидером Владимиром Путиным в связи с утратой доверия.
Напомним, 20 июля президент РФ назначил Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края. Экс-депутат пообещал, что в его рабочем кабинете свет будет гореть "до поздней ночи". В беседе с Лайфом Дегтярёв признался в любви хабаровчанам и поделился первыми планами в новой должности.