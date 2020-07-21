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"Семь месяцев не даю концертов". Полозкова рассказала о финансовых сложностях из-за карантина

Мама троих детей всерьёз начала задумываться о том, на что ей жить.

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Фото © Instagram / bolshe_nikogda

Российская поэтесса и актриса Вера Полозкова призналась, что отмена концертов во время пандемии ударила по её бюджету.

Я уже семь месяцев не даю концертов и всерьёз задумываюсь, на что мне жить, — рассказала она в ток-шоу "Просто о сложном" с Софико Шеварнадзе.

Полозкова добавила, что из-за отсутствия дохода недавно впервые за десять лет навестила Российское авторское общество, чтобы забрать начисления, которые причитаются ей за использование её текстов в коммерческих целях.

Поэтесса заметила, что раньше ей хватало тех средств, которые она получала после проведения концертов, но сейчас у неё трое детей и нужно думать о том, чем кормить семью.

Кроме того, она заявила, что уже два года не читает посты про себя в "Фейсбуке" и начала заниматься с психологом из-за своего отношения к известности.

В апреле Лайф писал, что поэтесса стала мамой в третий раз.

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