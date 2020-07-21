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Полицейский украл килограммовую "закладку" наркотиков и хотел её продать

Всё произошло в Подмосковье, куда оперуполномоченный из Чувашии приехал в командировку.

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Фото © Shutterstock

В Московской области капитан полиции из Чувашии похитил из "закладки" килограмм наркотиков и хотел их продать, но его задержали. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что в Подмосковье оперуполномоченный по особо важным делам по борьбе с незаконным оборотом наркотиков приехал в служебную командировку, в регион его привело очередное дело. Однако раскрывать преступление мужчина не спешил.

Зная, где спрятано более килограмма метамфетамина, полицейский решил скрыть "закладку" от следствия и оставил себе, чтобы потом продать наркотики. Оперуполномоченного задержали сотрудники ОРЧ СБ МВД РФ по Чувашской Республике и сотрудник ФСБ по региону. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить изначальных продавцов наркотиков, которые оставили "закладку" и разместили объявление.

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