Полицейский украл килограммовую "закладку" наркотиков и хотел её продать

В Московской области капитан полиции из Чувашии похитил из "закладки" килограмм наркотиков и хотел их продать, но его задержали. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что в Подмосковье оперуполномоченный по особо важным делам по борьбе с незаконным оборотом наркотиков приехал в служебную командировку, в регион его привело очередное дело. Однако раскрывать преступление мужчина не спешил.

Зная, где спрятано более килограмма метамфетамина, полицейский решил скрыть "закладку" от следствия и оставил себе, чтобы потом продать наркотики. Оперуполномоченного задержали сотрудники ОРЧ СБ МВД РФ по Чувашской Республике и сотрудник ФСБ по региону. Возбуждено уголовное дело.