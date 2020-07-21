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Госдума во втором чтении приняла проект закона о цифровых финансовых активах

При этом предполагается запрет на использование криптовалюты как средства платежа.

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Фото © Pixabay

Государственная дума России приняла во втором чтении законопроект, согласно которому с 2021 года можно будет проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Третье чтение запланировано на 22 июля.

Стоит отметить, что под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учёт и обращение которых возможны только при внесении записей в информационной системе на основе распределённого реестра. Их можно давать в залог, использовать при сделках купли-продажи и других. При этом предполагается, что криптовалюта как средство платежа будет запрещена в России.

Операторами обмена ЦФА смогут стать российские банки и биржи, включённые в специальный реестр ЦБ, а Банк России в свою очередь будет вправе определять признаки цифровых финансовых активов, приобрести которые смогут лишь квалифицированные инвесторы.

Согласно документу, под цифровой валютой понимается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), которые содержатся в информационной системе и предлагаются в качестве средства платежа, но не являются денежной единицей.

Стоит отметить, что в рамках второго чтения из законопроекта исключили такие понятия, как "токен" и "майнинг". А более подробное регулирование цифровых валют планируется определить в другом законе, который может быть принят на осенней сессии.

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